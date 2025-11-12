İSTANBUL 17°C / 8°C
Spor

Arda Güler'e büyük övgü! Eski futbolcu Toni Kroos'tan açıklama

Real Madrid'de bu sezon muhteşem bir performans sergileyen Arda Güler'e kulübün eski futbolcusu Toni Kroos'tan da övgü geldi. Alman yıldız, 'Uzun yıllar boyunca Real Madrid'de iz bırakacağına eminim' dedi.

Haber Merkezi12 Kasım 2025 Çarşamba 23:51 - Güncelleme:
Arda Güler'e büyük övgü! Eski futbolcu Toni Kroos'tan açıklama
Real Madrid'in eski futbolcusu Toni Kroos, bu sezon İspanyol devine damgasını vuran milli futbolcu Arda Güler hakkında konuştu. Kroos, genç oyuncuda övgüyle bahsetti.

SPORT1'e özel açıklamalarda bulunan Kroos, "Arda Güler çok ince dokunuşlara sahip ve bu sezon yeteneğini çok etkili bir şekilde kullandı. Sürekli olarak forma giymeye devam etmesini umuyorum, çünkü gelişmesinin tek yolu bu. Uzun yıllar boyunca Real Madrid'de iz bırakacağına eminim." ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER İLE ÇOK FARKLIYIZ"

Arda Güler'in kendisinden farklı bir oyuncu olduğunu söyleyen Toni Kroos şu sözlerle devam etti:

"Kıyaslamalara inanmıyorum. Arda Güler ile çok farklıyız. Arda, bana kıyasla çok daha hücum odaklı. Aynı olmadığımız için de 'Arda Güler, Toni Kroos'un yerine geçti' diyemeyiz."

