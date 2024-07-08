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Spor

Arda Güler'e büyük sürpriz!

Arda Güler'in ailesi Hollanda maçı öncesi trende büyük bir sürpriz yaşadı. Aynı trende yer alan Türk taraftarlar, Güler ailesini tanıyınca ortalık adeta yıkıldı. Baba Güler taraftarların yoğun isteği üzerine Arda'yı görüntü aradı ve taraftarlarla görüştürdü.

8 Temmuz 2024 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
Arda Güler'e büyük sürpriz!
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EURO 2024'te A Milli Takımımızın Hollanda ile Berlin'de oynadığı maça gitmek için trenle yolculuk yapan Arda Güler'in annesi, babası, dedesi, ablası ve kız arkadaşını büyük bir sürpriz bekliyordu. Aynı trende yer alan Türk taraftarlar, Güler ailesini tanıyınca ortalık adeta yıkıldı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Yolcu vagonu, "Baba bizi Arda ile görüştür" tezahüratları ile inlerken Ümit Güler, bu isteği kırmayarak telefonla görüntülü aradı. Babasının etrafındaki taraftarları gören Arda ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Baba Güler, telefonun diğer ucundaki oğluna önce başarı diledi, ardından da "Evladım sana güveniyoruz, inşallah kazanacağız. Dualarımız seninle. Bak trendeki taraftarların sana selamı var" diyerek kalabalığı gösterdi. Genç futbolcu da "Anne, baba, dede; teşekkür ediyorum, sizi seviyorum. İnşallah güzel sonuç alacağız. Trendeki herkese selamlar" karşılığını verdi.

"MONTELLA ÇOK DİSİPLİNLİ"

Ümit Güler telefonu kapattıktan sonra birden alkış koptu. Tren stada varıncaya kadar tezahüratlarla inledi. Bu arada baba Güler, "Arda ile sık görüşebildiniz mi?" sorusuna "Sadece akşam yemeklerinden sonra kısa çok kısa görüşmelerimiz oldu. Montella bu konuda çok disiplinli" cevabını verdi.

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