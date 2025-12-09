Teknik Direktör Xabi Alonso'nun San Mamés'teki başarılı, daha fiziksel orta saha kurgusundan vazgeçerek Celta karşısında bu iki oyuncuyu birlikte oynatması, beklenen verimi getirmedi ve İspanyol gazeteler bu durumu "Su ve Yağ" benzetmesiyle manşetlere taşıdı.

Real Madrid'in bu sezon inişli çıkışlı performansı dikkat çekerken, özellikle önemli maçlarda Bellingham ve Arda Güler'in yan yana oynamasının bir "uyum sorunu" oluşturduğu iddia ediliyor.

Xabi Alonso, Athletic Bilbao'ya karşı kazanılan ve sezonun en iyi futbolunun sergilendiği maçta Tchouameni, Camavinga, Valverde ve Bellingham'dan oluşan daha fiziksel bir orta sahayı tercih etmiş, Arda Güler ise yedekte başlamıştı.

Celta Vigo Hayal Kırıklığı: Camavinga'nın sakatlığı sonrası Celta Vigo maçında Arda Güler ilk 11'e döndü ve Bellingham ile aynı anda sahadaydı. Ancak takım, bu maçta haklı bir yenilgi aldı ve eleştirilerin odak noktası, bu iki ismin orta sahadaki rol dağılımı oldu.

İspanyol basını, takımın yenilgisine rağmen Arda Güler'in bireysel olarak kötü bir maç çıkarmadığının altını çiziyor.

En Çok Şut Çeken İsim: Genç Türk oyuncu, Celta Vigo maçında Madrid adına en çok şut çeken (4 şut, 2 isabet) isimdi.

Pas Başarısı: 58 pas denemesinin 53'ünde isabet sağlayarak pas yüzdesinde yüksek bir başarı gösterdi.

Üretkenlikte Önde: Attığı 10 orta ve yakaladığı 0.59 beklenen gol (xG) verisiyle takımın en iyisi oldu. Hatta Fransız yıldızdan aldığı pası gole çevirebilseydi, maçın seyrinin değişebileceği yorumları yapıldı.