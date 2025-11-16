İSTANBUL 18°C / 12°C
Arda Güler'e dev talip! Fenerbahçe'ye müjde

Real Madrid'de gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için dev bir kulüp harekete geçti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Manchester City, Arda Güler için 100 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, sözleşmedeki yüzde 20 sonraki satış payı ile yaklaşık 20 milyon euro gelir elde edecek. İşte detaylar...

16 Kasım 2025 Pazar 18:58
Real Madrid'deki 3. sezonunda ilk 11'de kendine yer bulan Arda Güler, Kylian Mbappe ile uyumuyla dikkat çekiyor. Milli yıldız, Xabi Alonso'nun vazgeçilmezlerinden oldu. Arda Güler'in artan performansı sonrası Avrupa'nın devleri transfer yarışına girdi.

İspanya'da yayın hayatını sürdüren Fichajes, Manchester City'nin Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çalacağını iddia etti. Habere göre İngiliz devi, milli yıldız için 100 milyon euroyu gözden çıkardı.

Arda Güler'in 100 milyon Euro'ya transfer olması halinde Fenerbahçe, sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 20 pay sayesinde 20 milyon euro daha kasasına koyabilir.

Real Madrid'de 77 maça çıkan Arda Güler, 15 gol atarken 17 asist yaptı.

