Arda Güler'e dünya devinden rekor teklif! ''Yeni Mesut Özil'' diye duyurdular

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. İngiliz basınında Arda Güler için, "Yeni Mesut Özil" denirken Arsenal'in genç oyuncu için devreye girdiği öne sürüldü.

ARSENAL, ARDA GÜLER'İN PEŞİNDE

Arda Güler, Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çekmeyi başaran Arda Güler için Mesut Özil'in eski takımı Arsenal, sarı-lacivertli takıma teklifte bulundu.

ARDA GÜLER İÇİN "YENİ MESUT ÖZİL" DEDİLER

Ada basınında Arda Güler için, "Yeni Mesut Özil" denilirken genç oyuncu için, "Güler, Fenerbahçe üst kadrosuna girdi ve adından söz ettiriyor." ifadelerine yer verildi.

Arda Güler, bu sezon sarı-lacivertli formayla 11 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. 17 yaşındaki genç yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 1 gol ve 4 asistle katkı sağladı.