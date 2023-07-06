Arda Güler'e ilk hoşgeldin mesajı Rodrygo'dan geldi

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e ilk 'hoş geldin' mesajı takımın Brezilyalı yıldızı Rodrygo'dan geldi.

18 yaşında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak İspanya'da büyük yankı uyandıran Arda Güler'e takım arkadaşlarından ilk 'hoş geldin' mesajı geldi.

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Real Madrid ailesine bir yetenek daha katılıyor. Hoş geldin Arda Güler!" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Rodrygo, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 57 resmi maçta 19 gol 11 asist yapmıştı.