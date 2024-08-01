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  • Arda Güler'e inanılmaz övgüler! ''Tarihin en iyilerinden olabilir''
Spor

Arda Güler'e inanılmaz övgüler! ''Tarihin en iyilerinden olabilir''

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Milan maçı sonrası Arda Güler'e methiyeler dizdi. İtalyan çalıştırıcı, 'Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir.' ifadelerini kullandı.

1 Ağustos 2024 Perşembe 09:27 - Güncelleme:
Arda Güler'e inanılmaz övgüler! ''Tarihin en iyilerinden olabilir''
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Milan ile oynanan hazırlık maçının ardından milli yıldız Arda Güler hakkında dikkat çekici sözler sarf etti.

Arda'nın tarihin en iyi futbolcularından biri olabileceğini söyleyen Ancelotti, "Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir." dedi.

Arda için özel bir sezon olabileceğini söyleyen İtalyan teknik adam, "Onun için en iyi pozisyon 10 numara ya da biraz orta sağ, solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak." ifadelerini kullandı.

VAZQUEZ: "EURO'DA HARİKA OYNADI"

Öte yandan Real Madrid'in tecrübeli oyuncularından Lucas Vazquez, "Arda geçen sezonu çok güçlü bir şekilde tamamladı ve harika bir Avrupa Şampiyonası geçirdi. Arda'nın büyük bir potansiyeli, harika bir tutumu ve öğrenme arzusu var ve bu da sahada kendini gösteriyor. Bu sezon ondan kesinlikle harika anlar göreceğiz." sözlerini sarf etti.

İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Milan'ın 1-0 kazandığı hazırlık maçında Real Madrid formasıyla sahaya ilk 11'de çıkan Arda Güler, 45 dakika sahada kaldı.

Arda'nın istatistikleri şu şekilde;

-34 topla buluşma

-19/21 pas isabeti

-1/3 orta isabeti

-1/1 şut isabeti

-1/1 çalım

-2 top kapma

-4/8 ikili mücadele

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