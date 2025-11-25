İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4413
  • EURO
    49,0777
  • ALTIN
    5630.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler'e kötü haber! Real Madrid'de Xabi Alonso krizi
Spor

Arda Güler'e kötü haber! Real Madrid'de Xabi Alonso krizi

La Liga'nın 13. haftasında Elche ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Real Madrid cephesinde yer yerinden oynadı. Barcelona ile puan farkı 1'e düşen Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Eleştirilerin odağı olan Alonso'nun takımdan ayrılması gündeme gelirken bu durumdan Arda Güler'in olumsuz etkileneceği öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Kasım 2025 Salı 15:33 - Güncelleme:
Arda Güler'e kötü haber! Real Madrid'de Xabi Alonso krizi
ABONE OL

Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında Elche deplasmanından 1 puanla döndü. Barcelona'nın lider Real Madrid ile puan farkını 1'e indirdiği haftanın ardından Xabi Alonso hedef tahtasında. İspanyol çalıştırıcı ile futbolcular arasındaki ilişkiye dair gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Ancelotti sonrası Arda Güler'e yaptığı dokunuşla milli yıldızı, Real Madrid'in kilit isimlerinden biri haline getiren Xabi Alonso'nun tüm futbolcularla bu kadar iyi bir ilişkiye sahip olmadığı ifade edildi. İspanya'dan Jorge Picon'un haberine göre, takımdaki birçok oyuncu Xabi Alonso'dan memnun değil ve bazı futbolcularla ilişkiler paramparça olmuş durumda. Futbolcuların büyük bir kısmının teknik direktör değişikliği istediği aktarıldı.

Real Madrid yönetimindeki önemli isimlerin de artık bu görüşe sıcak bakmaya başladığı ifade edildi. Olası bir Xabi Alonso ayrılığının Arda Güler'i fazlasıyla etkilemesi bekleniyor. Milli futbolcunun tüm dünyada şöhretini artırmasına sebep olan İspanyol hocanın Real Madrid'den ayrıldığı senaryoda en fazla acı çekecek isimlerin başında milli yıldız gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.