Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında Elche deplasmanından 1 puanla döndü. Barcelona'nın lider Real Madrid ile puan farkını 1'e indirdiği haftanın ardından Xabi Alonso hedef tahtasında. İspanyol çalıştırıcı ile futbolcular arasındaki ilişkiye dair gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Ancelotti sonrası Arda Güler'e yaptığı dokunuşla milli yıldızı, Real Madrid'in kilit isimlerinden biri haline getiren Xabi Alonso'nun tüm futbolcularla bu kadar iyi bir ilişkiye sahip olmadığı ifade edildi. İspanya'dan Jorge Picon'un haberine göre, takımdaki birçok oyuncu Xabi Alonso'dan memnun değil ve bazı futbolcularla ilişkiler paramparça olmuş durumda. Futbolcuların büyük bir kısmının teknik direktör değişikliği istediği aktarıldı.

Real Madrid yönetimindeki önemli isimlerin de artık bu görüşe sıcak bakmaya başladığı ifade edildi. Olası bir Xabi Alonso ayrılığının Arda Güler'i fazlasıyla etkilemesi bekleniyor. Milli futbolcunun tüm dünyada şöhretini artırmasına sebep olan İspanyol hocanın Real Madrid'den ayrıldığı senaryoda en fazla acı çekecek isimlerin başında milli yıldız gösteriliyor.