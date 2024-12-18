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  • Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid'in teklife cevabı net
Spor

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid'in teklife cevabı net

Sezon dönemde Real Madrid'de daha fazla süre almaya başlayan Arda Güler için Nuri Şahin'in başında olduğu Borussia Dortmund İspanyol devinin kapısını çaldı. Ancak Real Madrid'in Arda Güler için kararı çok net. İspanyol ekibi milli yıldızı takımda tutmak istiyor. İşte detaylar...

18 Aralık 2024 Çarşamba 12:31 - Güncelleme:
Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid'in teklife cevabı net
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Futbolda ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

NURİ ŞAHİN'İN TAKIMI DEVREDE

İspanyol basınından Bernabeu Digital'in haberine göre; Real Madrid, Arda Güler'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi için Borussia Dortmund'dan teklif aldı.

Haberde, Real'in Alman kulübüyle ilişkileri çok iyi olsa da bu operasyonun gerçekleşmesinin zor olduğu ifade edildi.

REAL MADRİD'İN KARARI NET

Bundesliga'da istikrarsız bir sezon geçiren Dortmund'un kadrosunu güçlendirmek için Arda'yı istediği ancak hem Real Madrid'in hem de futbolcunun bu teklife kapıyı kapattığı kayedildi.

Türk oyuncunun sezonu İspanyol kulübünde tamamlayacağı belirtildi.

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