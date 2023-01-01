Fenerbahçe forması giyen Arda Güler'in ilk teknik direktörü Erol Tokgözler, Hollanda ekibi Ajax ile transferde adı anılan genç yıldızın geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Takvim'in haberine göre; Tokgözler, 2025'e kadar Sarı-Lacivertliler'le kontratı bulunan futbolcunun Ajax'a gitmesi yönünde bir tavsiyede bulundu.

AJAX ÇOK ŞEY KATAR

Tokgözler, "Arda'nın babası Ümit Güler ile konuştuk. 'Valla hocam dünyada her takıma transfer olduk' diyerek bana belirsizliği anlattı. Ajax tabii ki bu işin okuludur. Arda oradan mezun olursa kariyerine çok şey katar. Ajax mükemmel bir kulüptür. İtalya'dan bir takıma gideceğine oraya gitmesi bence çok daha iyi olur. Mert Çetin ve Salih Uçan örneği var. İtalya'da performans, Hollanda'da ise gelişime daha çok bakıyorlar" diye konuştu.

TRANSFER REKORU KIRACAK

Arda'nın duygularını artık çok daha iyi yönetebildiğini söyleyen Tokgözler, "Jorge Jesus, Arda'ya hiç haksızlık yapmıyor. Arda da 1 dakika bile oynasa takıma değer katıyor. Arda'nın bu transfer olmasa bile bir sonraki transferde rekor kıracağını düşünüyorum" diyerek Sarı-Lacivertli futbolcuyla ilgili fikirlerini paylaştı.

JESUS'UN PRENSİ

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, genç yıldızın gelişimi için özel bir program hazırlamıştı. Arda, 10 numara, merkez orta saha ve sağ kanatta oynayabiliyor.