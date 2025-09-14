İSTANBUL 27°C / 18°C
Spor

Arda Güler'i çıldırttılar! Real Madrid maçında ortalık karıştı

Arda Güler, Real Madrid'in Real Sociedad'ı yendiği maça damga vurdu. Takımına bir golle katkıda bulunan Arda Güler, karşılaşmada rakibiyle gerilim dolu anlar yaşadı. İşte detaylar...

14 Eylül 2025 Pazar 09:46
Arda Güler'i çıldırttılar! Real Madrid maçında ortalık karıştı
Real Madrid, La Liga'nın 4. haftasında Real Sociedad deplasmanından Kylian Mbappe ve Arda Güler'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı.

Mücadeleye etkili oyunuyla damga vuran Arda Güler'in maçın 23. dakikasında Real Sociedad forması giyen Aritz Elustondo ile arasında yaşanan sosyal medyada çok konuşuldu.

Arda Güler, Elustondo'nun müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Milli futbolcu yerdeyken Elustondo, Arda Güler'e eliyle birkaç kez 'Hadi kalk' şeklinde işarette bulundu.

ARDA GÜLER ÇOK SİNİRLENDİ

Bu hareketi gören Arda Güler'in ise adeta kan beynine sıçradı. Oldukça sinirlenen milli futbolcu yerden bir anda kalkarak Elustondo'nun üzerine yürüdü. Takım arkadaşlarının araya girmesi sonrası olay büyümeden kapandı.

