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Spor

Arda Güler'i geride bıraktı! Lamine Yamal tarihe geçti

EURO 2024 yarı finalinde Fransa'yı 2-1 mağlup eden İspanya'da ilk golü atan Lamine Yamal, tarihe geçti. Genç yıldız, Arda Güler'i geride bırakarak büyük turnuvalar tarihinde gol atan genç oyuncu oldu.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 00:18 - Güncelleme:
Arda Güler'i geride bıraktı! Lamine Yamal tarihe geçti
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EURO 2024 yarı finalinde Fransa ağlarını sarsan İspanyol yıldız Lamine Yamal tarihe geçti.

Lamine Yamal, attığı golle Pepe'nin (17 yaş 239 gün) rekorunu kırarak büyük turnuvalar tarihinde gol atan genç oyuncu oldu. (16 yaş 362 gün)

Yamal ayrıca, 19 yaşında gol atarak rekoru elinde bulunduran Arda Güler'i de geçerek Avrupa Şampiyonası tarihinde de gol atan en genç isim olmayı başardı.

MAÇIN OYUNCUSU OLDU!

Genç futbolcu, yarı final maçının en iyi oyuncu seçildi.

İŞTE YAMAL'IN ENFES GOLÜ!

  • Lamine Yamal
  • rekor
  • arda güler

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