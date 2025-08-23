İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Arda Güler'i tek cümleyle övdü! ''Serbest vuruşlarda harika''

Real Madrid, LaLiga'nın 2. haftasında deplasmanda Oviedo ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde konuşan teknik direktör Xabi Alonso, takımın bir numaralı serbest vuruşçusuna dair gelen soruya dikkat çeken bir cevap verdi. İspanyol teknik adam, “Arda Güler harika” ifadelerini kullandı.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 14:43
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Oviedo maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımdaki bir numaralı serbest vuruşçunun kim olduğuna yönelik gelen soruya cevap veren İspanyol teknik adam, "Arda Güler, serbest vuruşlarda harika. Trent, Mastantuono ve Mbappe de öyle. Serbest vuruşları kimin kullanacağını göreceğiz." cevabını verdi.

Real Madrid'de Xabi Alonso ile daha fazla oynamaya başlayan ve ön plana çıkan Arda Güler, ligin ilk haftasındaki Osasuna maçında 90 dakika sahada kalmış ve maçın son anlarında kenara gelmişti.

