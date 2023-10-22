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Spor

Arda Güler'i üzen haber! Sakatlığı yendi ama...

Arda Güler, Real Madrid'in Braga ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. 18 yaşındaki Yıldız oyuncu Arda Güler'in bu sebeple büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. İşte detaylar...

22 Ekim 2023 Pazar 19:54 - Güncelleme:
Arda Güler'i üzen haber! Sakatlığı yendi ama...
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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro transfer olan Arda Güler 2 büyük sakatlık atlattı. Formasına bir türlü kavuşamayan Arda Güler, Real Madrid'in Braga ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

CARLO ANCELOTTİ, ARDA GÜLER'İN DURUMUNU DUYURMUŞTU

Arda'nın henüz hazır olmadığını söyleyen Ancelotti, "Arda Güler çok iyi durumda. Form durumu harika ama biraz daha zamana ihtiyacı var. Belki 10 gün..." ifadelerini kullanmıştı.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

Sakatlığı hakkında konuşan genç yıldız, "Çok çalışıyorum, kondisyon kazanıp daha güçlü dönmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

Sezon başında sakatlığı sebebiyle ameliyat olan Arda Güler, tedavi sürecinin ardından adalesinden başka bir sakatlık yaşamıştı.

18 yaşındaki milli yıldız, henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkamadı.

TONİ KROOS'TAN ÖVGÜ

Real Madrid'in Alman süper yıldızı Toni Kroos, beyaz formayla ilk maçına çıkmaya başlayan Arda Güler ile ilgili manşetlere taşınan bir tanım yaptı.

Kroos, Arda Güler hakkında 'Bu çocuk muhteşem. 18 yaşında ama bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor. Sol ayağı çok acayip!" ifadelerini kullandı.

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