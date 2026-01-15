İSTANBUL 12°C / 7°C
Arda Güler'in asisti yetmedi! Real Madrid kupada 2. Lig takımına elendi

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nın son 16 turunda 2. Lig ekibi Albacete ile karşı karşıya geldi. Arda Güler'in bir asist ile tamamladığı maçta rakibine 3-2 mağlup olan eflatun beyazlılar turnuvaya veda etti.

HABER MERKEZİ15 Ocak 2026 Perşembe 01:34 - Güncelleme:
Real Madrid, Xabi Alonso'nun ardından göreve gelen Alvaro Arbeloa ile ilk maçına İspanya Kral Kupası son 16 turunda çıktı. La Liga II ekibi Albacate ile deplasmanda karşılaşan Real Madrid, maçı 3-2 kaybetti ve Kral Kupası'ndan elendi!

Albacete'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Javi Villar, 82 ve 90+5. dakikada Jefte Betancor kaydetti.

Maçın 59. dakikasında oyuna giren ve iki gol atan Jefte Betancor, Real Madrid'e adeta kabus yaşattı. Albacete, Real Madrid karşısında tarihinde ilk kez galibiyete ulaştı.

ARDA GÜLER'İN ASİSTİ YETMEDİ

Real Madrid, 45. dakikada Arda Güler'in kullandığı korner sonrası yaşanan karambolde Franco Mastantuono ile ilk golünü buldu. Maçın 90+1. dakikasında Real Madrid, Arda Güler'in asisti, Gonzalo'nun kafa vuruşu sonrası durumu 2-2 yaptı ama bu gol tura yetmedi.

Öte yandan karşılaşmanın bitiminde Real Madridli futbolcular ve Alvaro Arbeloa büyük üzüntü yaşadı.

BİR KUPA DAHA GİTTİ

Geride kalan hafta sonu İspanya Süper Kupası'nı 3-2'lik skorla Barcelona'ya kaptıran Real Madrid, Kral Kupası'ndan da elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

