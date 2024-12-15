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  • Arda Güler'in asistleri yetmedi! Real Madrid 1 puana razı oldu
Spor

Arda Güler'in asistleri yetmedi! Real Madrid 1 puana razı oldu

LaLiga'nın 17. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid deplasmanda Inigo Perez'in yönetimindeki Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı. Milli futbolcumuz Arda Güler iki asistle takımına katkı verdi.

15 Aralık 2024 Pazar 01:18 - Güncelleme:
Arda Güler'in asistleri yetmedi! Real Madrid 1 puana razı oldu
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LaLiga'nın 17. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid deplasmanda Inigo Perez'in yönetimindeki Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı.

Vallecas'ta oynanan maçta Real Madrid'in gollerini 39. dakikada Fede Valverde, 45. dakikada Jude Bellingham ve 56. dakikada Rodrygo kaydetti.

Rayo Vallecano'nun gollerini ise 4. dakikada Unai Lopez, 36. dakikada Abdul Mumin ve 64. dakikada Isaac Palazon kaydetti.

ARDA GÜLER NE YAPTI?

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı. Arda Güler; Fede Valverde'nin attığı ve Rodrygo'nun attığı gollerde asist yaptı ve karşılaşmayı 2 asistle tamamladı.

Arda Güler, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir LaLiga maçında 2 asist yapan en genç futbolcu oldu.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 37'ye yükseltirken, Rayo Vallecano 20 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid evinde Sevilla'yı konuk ederken, Rayo Vallecano deplasmanda Villarreal'e konuk olacak.

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