Arda Güler'in bonservisi için sürpriz teklif

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Barcelona'nın yaptığı teklifi ortaya çıktı. İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre; Barcelona, Arda Güler için Fenerbahçe'ye 23 milyon euro ödeyecek; buna 10 milyon euro'ya varan bir dizi komisyon da eklenecek.

1 MİLYAR EURO MADDE

Barça, Arda Güler ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve serbest kalma maddesini 1 milyar euro yapacak.

ARDA GÜLER ŞART KOŞTU

Arda Güler, 17.5 milyon euro serbest kalma maddesi olmasına karşın kulübü Fenerbahçe'ye çok daha fazla ücret ödenmesini şart koştuğu için bonservisine 23 milyon euro ödenecek.

BAŞKAN LAPORTA DOĞRULADI

Barcelona Başkanı Laporta da yaptığı açıklamada Arda Güler transfer etmek için görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Joan Laporta, Barcelona Taraftar Kulüpleri toplantısının ardından Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu. Arda Güler transferine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laporta, Fenerbahçe'yle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Laporta açıklamasında, "Çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

1 YIL DAHA KALMAYA SICAK

Hem Fenerbahçe hem Barcelona, Arda'nın 1 yıl daha sarı lacivertli ekipte kalması konusunda mutabık kaldı. Arda da daha düzenli futbol oynamak için Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor.

MANŞET OLDU

Avrupa transfer piyasasında adı en çok geçen oyuncu olan 18 yaşındaki yıldız, İspanya'nın ünlü gazetesi AS'ın hem kapağına hem de Real Madrid sayfasına manşet oldu.

Kapakta 'Güler çılgınlığı' başlığını kullanan AS, iç sayfada ise 'Güler için Türk tutkusu' ifadelerini kullandı. Gazete, genç yeteneğin peşinde Real Madrid, Barcelona ve Sevilla'nın yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yarısının olduğuna dikkat çekti. Real Madrid'in 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeme konusunda tereddüt yaşamadığı belirtilen haberde, İspanyol devinin Arda'ya iki seçenek sunduğu belirtildi.

REAL MADRID'IN TEKLİFİ

Öte yandan Akşam'ın haberine göre; İspanyol devi Real Madrid'in Arda Güler için sunduğu teklifin detayları ortaya çıktı. El Mundo Deportivo; Los Galacticos'un sunduğu ödeme planını okurlarıyla paylaştı. 17.5 milyon euroluk serbest kalma maddesinin 8 milyon 750 bin eurosunu peşin, bir sene sonra 4 milyon 375 bin euro, ikinci senede de yine 4 milyon 375 bin euro ödemeyi teklif etti. R.Madrid, bir sonraki satıştan da %20 pay önerdi.