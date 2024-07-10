Arda Güler'in forma numarası değişti!

Real Madrid, yeni sezonda oyuncuların giyeceği forma numaralarını açıkladı.

İspanyol devinden yapılan açıklamaya göre, kulüpteki ilk yılında 24 numaralı formayı giyen Arda Güler, artık 15 numaralı formayı giyecek.

Real Madrid'de daha önce 15 numaralı formayı giyen Fede Valverde ise Toni Kroos'un takımdan ayrılmasının ardından 8 numarayı terletecek. İspanyol devinin yeni transferi Kylian Mbappe ise 9 numaralı formayı giyecek.

Real Madrid'deki ilk yılında 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşadı.