Bayern Münih, Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde toplamda 6-4'lük skorla eledi. İspanya'da 2-1, Almanya'da ise 4-3'lük galibiyetler alan Bayern Münih, Devler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın şüphesiz yıldızı ise Arda Güler oldu.

Arda Güler, 35. saniyede Bayern Münih ağlarını havalandırarak Real Madrid tarihine geçti. Bu gol Şampiyonlar Ligi'nde kulüp tarihinin en erken atılan golü oldu.

Milli futbolcunun büyük yankı uyandıran golü ise frikikten attığı oldu. Dünyaca ünlü kaleci Manuel Neuer'i frikikten avlayan Arda Güler, 40 yaşındaki Alman eldiveni zor durumda bıraktı. Arda Güler'in kullandığı frikik sonrası topu çıkarmak isteyen Neuer kendisini filelerde buldu. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Neuer'in o görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.