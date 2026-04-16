İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7422
  • EURO
    52,9677
  • ALTIN
    6905.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Arda Güler'in gecesi kırmızı kartla sona erdi
Arda Güler, Bayern Münih karşısında attığı gollerle yıldızlaşsa da maç sonunda hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2026 Perşembe 01:23 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 4-3 kazandı. İlk maçı da 2-1 kazanan Alman temsilcisi, toplamda 6-4'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.

Real Madrid, henüz 35. saniyede Arda Güler'in golüyle öne geçti. Genç yıldız, Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in hatasını iyi değerlendirerek takımını öne taşıdı. 29. dakikada kazanılan serbest vuruşta bir kez daha sahneye çıkan milli yıldız, şık bir gole imza atarak geceye damga vurdu.

Öte yandan karşılaşmanın ardından Arda Güler, hakeme yönelik itirazları nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü. Milli futbolcunun bu hareketi maç sonuna damga vuran gelişmelerden biri oldu.

21 yaşındaki genç yıldız, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle olmamalıydı. Özür dileriz. Geri döneceğiz. Hala Madrid." ifadelerine yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Hedefleri tam isabetle vurdu! ROKETSAN'ın yeni gücü: KARAOK

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.