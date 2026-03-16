Real Madrid'in evinde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 58. dakikada Vinicius'un yerine oyuna giren ve 89. dakikada orta sahanın gerisinden, tam 68 metre mesafeden kaleyi bombalayan Arda Güler, dünya basınında manşetleri süsledi. Tüm stat Arda'yı ayakta alkışlarken takım arkadaşları ise onu bağrına bastı. Güler'in Elche'ye attığı golün mesafesi 68 metre olarak hesaplanırken bu aynı zamanda bir rekor anlamına geldi. Başarılı oyuncumuz, 2004 yılında Numacia formasıyla Sevilla ağlarını 68 metreden sallayan Antonio Jose'nin rekorunu egale etti.

ELCHE KALECİSİ BİLE ONAYLAR

İşte Arda hakkında yazılanlar; Planeta: "Yeni çağın yeteneklerinden biri olan Güler, taraftarı ayağa kaldırdı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçta bunu bir kez daha kanıtladı. Birçok kişi onun şimdiden Puscas'ı kazandığını söylüyor. Elche kalecisi Matias Dituro da bunu kesinlikle onaylayacaktır." Marca: "Bir başyapıtın tüm ünsurlarına sahip bir gol. Aylar sürecek yarışmalara daha çok zaman var ama Güler'in golü şimdiden Puskas ödülü için en önemli aday. Türk dahinin muhteşemdi.

KÜLTÜREL BİR HAZİNE OLACAK

Mundo Deportivo: "Arda çıtayı çok yükseltti. Hele ki 60 metreden fazla bir mesafeden gol atmakla övünebilecek çok az kişi var. Zaman zaman istikrarsız bir performans çizse de yeteneğini ve cesaretini gösterdi." AS: "Kültürel bir hazine olarak ilan edilecek. Önümüzdeki yıllarda daha iyisini beklemeyin." La Gazetta dello Sport: "Asıl mücevher Arda'nın golü. Sansasyonel bir şey." De Lelegraaf: "Ne gol ama!" L'Equipe: "Olağanüstü bir gol. Real Madrid Arda Güler'in inanılmaz golüyle zaferin gerçekten keyfini çıkardı."