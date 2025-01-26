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  • Arda Güler'in maçtaki hareketi viral oldu! Tüm İspanya bu anı konuşuyor
Spor

Arda Güler'in maçtaki hareketi viral oldu! Tüm İspanya bu anı konuşuyor

Real Madrid, La Liga'nın 21. haftasında Valladolid deplasmanına konuk oldu. Real Madrid maçı Mbappe'nin hat-trick ile 3-0 kazandı. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan milli yıldız Arda Güler 73. dakikada oyuna dahil oldu. Arda Güler'in maçtaki bir pozisyonu gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi. İşte detaylar...

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 10:35 - Güncelleme:
Arda Güler'in maçtaki hareketi viral oldu! Tüm İspanya bu anı konuşuyor
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Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Valladolid'i deplasmanda Mbappe'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Arda Güler yedek kulübesinde başladığı maçın 73. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan Arda Güler'in 85. dakikada yarattığı bir pozisyon gecenin en çok konuşulans sekansları arasına girdi.

Orta sahadan aldığı uzun pası sağ kanatta harika bir şekilde kontrol eden Arda Güler, muazzam bir ara pası atarak Modric'i pozisyona soktu. Ceza sahası sağ çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalan Modric'in şutu direğin dibinden auta gitti.

Arda Güler'in top kontrolü ve attığı harika ara pası gecenin en çok paylaşılan görüntüsü oldu

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