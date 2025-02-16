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  • Arda Güler'in Osasuna maçındaki görüntüsü İspanya'da gündem oldu! Ancelotti'den iddialara cevap geldi
Spor

Arda Güler'in Osasuna maçındaki görüntüsü İspanya'da gündem oldu! Ancelotti'den iddialara cevap geldi

La Liga'da Real Madrid ile Osasuna karşı karşıya geldi. 1-1 berabere tamamlanan maçta Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu. Milli yıldızın Osasuna maçında oyuna alınmaması taraftarlardan tepki topladı. Maç sonu Carlo Ancelotti, Arda Güler soruna cevap verdi. İşte detaylar..

HABER MERKEZİ16 Şubat 2025 Pazar 11:29 - Güncelleme:
Arda Güler'in Osasuna maçındaki görüntüsü İspanya'da gündem oldu! Ancelotti'den iddialara cevap geldi
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LaLiga lideri Real Madrid, Osasuna deplasmanında 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Arda Güler yedek başladığı maçta süre alamadı.

Osasuna maçında da oynamayan Arda Güler böylece son 3 lig maçında süre alamamış oldu. Milli futbolcu LaLiga'da son kez Valladolid maçında 17 dakika sahada kalmıştı.

Öte yandan Arda Güler'in Osasuna maçında yayına yansıyan görüntüsü gündem oldu.

Uzun süre saha kenarında ısınan Arda Güler'in oyuna alınmayacağını öğrendikten sonra kulübeye döndüğü anlar sosyal medyada viral oldu.

Birçok futbolsever kadro tercihi nedeniyle Ancelotti'ye tepki gösterirken, deneyimli teknik adam maç sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Osasuna maçında sadece 1 oyuncu değişikliği yapan Ancelotti, bu konu ve Arda Güler ile Endrick'in neden süre alamadığıyla ilgili soruya "Maçın dinamiklerini değiştirmek istemedim" yanıtını verdi.

İspanyol kaynaklı bazı sitelerde ise Arda Güler ve Endrick'in daha fazla süreyi hak ettiği ve Ancelotti'nin kararlarının taraftarlar arasında ciddi şekilde tartışma yarattığı ifade edildi.

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