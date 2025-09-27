İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Metropolitano Stadyumu'ndaki mücadeleyi Atletico Madrid 5-2 kazandı.

Atletico Madrid, 14. dakikada Le Normand'ın golüyle öne geçti. 25. dakikada Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe eşitliği sağladı. 36. dakikada Arda Güler sahneye çıkarak Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi. 45+3. dakikada Alexander Sörloth'un golüyle skor yeniden eşitlendi ve ilk yarı 2-2 tamamlandı.

İkinci yarıda 51. dakikada Atletico Madrid, Julian Alvarez'in penaltı golüyle 3-2 öne geçti. 64. dakikada yeniden sahneye çıkan Alvarez farkı ikiye çıkardı. 90+4. dakikada Antoine Griezmann sahneye çıkarak farkı üçe çıkardı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 59. dakikada yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde ilk puan kaybını yaşayarak 18 puanda kaldı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise puanını 12'ye yükseltti.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Real Madrid, Villarreal'i ağırlayacak. Atletico Madrid, Celta Vigo deplasmanına gidecek.