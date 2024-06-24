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Spor

Arda Güler'in Portekiz maçına neden ilk 11'de başlamadığı belli oldu

Arda Güler'in Portekiz maçında ilk 11'de oynatılmamasının perde arkasına ulaşıldı. Cuma günü ağrıları olduğunu söyleyen Arda'nın MR'ı temiz çıktı. Maç sabahı ağrısı devam eden genç yıldız, Çekya maçı düşünülerek riske edilmedi.

Akşam Gazetesi24 Haziran 2024 Pazartesi 08:44 - Güncelleme:
Arda Güler'in Portekiz maçına neden ilk 11'de başlamadığı belli oldu
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19 yaşındaki yetenek, Portekiz maçından 1 gün önce ağrıları olduğunu iletti. MR'ı çekilen genç oyuncunun sonuçları temiz çıktı. Ancak Arda, maç sabahında ağrılarının devam ettiğini söyleyince, sakatlık riskinden korkan ve Çekya maçını hedefleyen Montella, Arda'nın yedek başlamasına karar verdi.

EURO 2024'e Gürcistan galibiyetiyle başlayan Milli Takımımız'ın, Portekiz karşısında aldığı ağır yenilginin ardından herkes 'Arda Güler neden ilk 11'de başlamadı?' sorusunu sormaya başladı. A Milli Takımımız'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, aldığı kararın nedenini 'yorgunluk' vurgusuyla açıkladı. Akşam Gazetesi, İtalyan hocanın Arda Güler ile ilgili kararının perde arkasına ulaştı.

İşte Milli Takımımız'la ilgili herkesin merak ettiği sorunun cevabı...

İDMANA BİLE ÇIKARILMADI

Arda Güler, Portekiz maçından 1 gün önce ağrıları olduğunu dile getirdi. Sağlık ekibi zaman kaybetmeden Arda'nın MR'ını çekti. Genç yetenek, önlem olarak o gün yapılan idmana çıkarılmadı. MR sonuçları temiz çıktı. Maç sabahı Arda Güler ile Montella arasında bir toplantı gerçekleşti. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu toplantıda İtalyan çalıştırıcıya ağrılarının devam ettiğini söyledi. Sakatlık riskinden korkan ve Çekya maçını hedefleyen Montella, Arda'yı 11'de başlatmama kararı aldı.

HAKAN'DAN RİCADA BULUNDU

Maçın 70. dakikasında oyuna giren Arda Güler, kendini saha içinde riske atmadı. Maç sırasında yaşanan bir korner pozisyonunda, kasığını göstererek Hakan Çalhanoğlu'ndan korner atışını yapmasını istedi.

Portekiz maçı sonrası, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın kendisini alnından öptüğü fotoğrafı paylaşan Arda Güler, "Bu takıma inanmaktan ve bizi desteklemekten vazgeçmeyin çünkü biz son dakikaya kadar ülkemiz için savaşmayı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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