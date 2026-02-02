LaLiga'nın 22. haftasında Real Madrid sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Son dakikalarına 1-1'lik eşitlikle girilen maçta Real Madrid, 90+10'de penaltıdan Kylian Mbappe'nin attığı golle 3 puanı aldı. Real Madrid taraftarlarının futbolculara yönelik protestosu bu maçta da devam etti.

Xabi Alonso'nun ayrılığının ardından ligde Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maçta taraftarlar futbolcuları ıslıklamış ve tepki göstermişti. Real Madrid taraftarları bu maçta da protestolarını sürdürdü.

İspanyol basını Real Madrid'in Rayo Vallecano ile oynadığı maçın ardından futbolcuların performanslarını yorumladı. Değerlendirmelerde Arda Güler'in ikinci yarıda performansında düşüş yaşadığı ve bu yüzden yerini 77. dakikada Rodrygo'ya bıraktığı belirtildi.

"ÇOK KOŞTU AMA TOPA ÇOK AZ DOKUNDU"

Marca'daki haberde Arda Güler için, "Arda Güler artık hücum hattının her yerinde, her iki kanatta da görünüyor, destek istiyor. Şans yaratmak için tam bir özgürlük alanı. İkinci yarıda Real Madrid'in oyununa etkisi olmadı. Çok koştu ama topa çok az dokundu. Arbeloa onu çıkarıp yerine Rodrygo'yu aldı." denildi.

"İYİ BAŞLADI AMA..."

AS'taki değerlendirmede ise milli futbolcu için, "Maça iyi başladı ama oyun ilerledikçe performansı düştü. Sağ kanattan dripling yaparak şut çekti ve Batalla topu kurtardı. Bu tür maçlarda Türk oyuncunun daha fazla katkı sağlaması gerekiyor. Böylece Real Madrid daha kolay oyunu domine edebilir." ifadeleri kullanıldı.

"İSTİKRARSIZDI"

Mundo Deportivo'daki değerlendirmede Arda Güler için, "Üstün yeteneğinin bazı bölümlerini gösterdi ancak oyununda istikrarsızlık yaşadı." yorumu yapıldı.

"GÖRÜNMEZ OLDU"

Arda Güler için Sport'taki haberde, "Maça iyi başladı ve ilk yarıda Madrid'in ikinci golünü atmaya çok yaklaştı ancak Batalla bunu engelledi. İkinci yarıda ise görünmez oldu ve yedek kulübesine geçti." denildi.