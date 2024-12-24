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Spor

Arda Güler'in sakarlığı sosyal medyayı salladı! Ancelotti'yi son anda uyardılar

La Liga'nın 19. haftasında sahasında Sevilla'yı konuk eden Real Madrid rakibini 4-2 mağlup etti. Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'nin koltuğunu ıslattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

24 Aralık 2024 Salı 12:32 - Güncelleme:
Arda Güler'in sakarlığı sosyal medyayı salladı! Ancelotti'yi son anda uyardılar
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La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelede eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Mbappe, Valverde, Rodrygo ve Brahim Diaz kaydetti.

Maç oynanırken Arda Güler'in yedek kulübesindeki sakarlık anı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Arda Güler yanlışlıkla elindeki suyu teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin koltuğuna döktü.

Arda Güler, İtalyan hocanın yardımcısını hemen uyardı ve ıslanan koltuğu gösterdi.

Ancelotti koltuğuna yöneldiği sırada ise yardımcısı panikle deneyimli çalıştırıcıya koltuktaki suyu göstererek oturmamasını söyledi. Ancelotti'nin diğer yardımcısı ise koltuktaki suyu temizledi. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu.

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