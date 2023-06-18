Arda Güler'in talipleri artmaya devam ediyor! Son olarak İtalyan devi devrede

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler için transfer iddiaları her geçen gün giderek artıyor. Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan oyuncuya son olarak İtalyan devi talip oldu.

GÖNLÜNDEKİ TAKIM İDDİASI

Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre Arda Güler'in gitmek istediği iki takım var. Oyuncu daha büyük hedefler için aslında bir geçiş planı istiyor. Arda Güler'in öncelikle istediği takım son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla... Avrupa piyasasına çok sayıda yıldız da armağan eden İspanyol kulübü Arda'nın yüzde 70 oranında önceliği durumunda bulunuyor.

İTALYANLARDAN SÜRPRİZ TEKLİF

Arda Güler'i transfer etmek isteyen takımların başında İtalyan devi Milan da geliyor. İtalyan Tuttosport'ta yer alan habere göre, İtalyan devi Fenerbahçe'ye takas teklifinde bulunacak.

Haberde, Fenerbahçe'nin Milan'dan Ante Rebic ve Divock Origi ile ilgilendiği ve bu yüzden İtalyan ekibinin de sarı-lacivertlilere bu oyunculardan birini ve para teklifi yapacağı bilgisine yer verildi. Rebic ve Origi ile Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği iddia edildi.

ENZO FERNANDEZ HATIRLATILDI

Haberin devamında, Arda Güler'i Avrupa'dan birçok kulübün yakından takip ettiği bilgisine yer verilirken Milan'ın bir an önce harekete geçmesi gerektiği vurgulandı. Birkaç yıl önce Enzo Fernandez'e talip olan Milan'ın Arjantinli yıldızı transferde ağır davranarak kaçırdığı bilgisi paylaşıldı.