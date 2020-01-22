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Spor

Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor

G.Saray ve Arda Turan’ın yolları kesişebilir. Uzun süren belirsizlik yakında bitebilir. Fatih Terim onu çok istiyor. Taraftar ise konuyla alakalı ikiye bölünmüş durumda.

Akşam21.01.2020  23:43 - Güncelleme: 22.01.2020  08:01

SARI-KIRMIZILI takımın taraftar grubu ultrAslan’ın, “Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir” açıklamasının ardından “Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın” mesajını yazarak geri dönüşünün fitilini ateşleyen Arda Turan’da belirsizlik bitiyor. Fatih Terim’in, “Arda ikinci bir şansı hak ediyor. Ancak taraftarından camiasına kadar herkesin ortak kararı olmalı” demişti.

YILLARDIR FUTBOL OYNAMIYOR!

Bu ayın sonunda 33 yaşına girecek futbolcunun, sezon sonuna kadar Galatasaray’dan para almadan oynayacağı konuşuluyor. Arda’nın Barcelona’yla mukavelesi de bu sezon sonu bitecek. 9 yıl sonra tecrübeli futbolcunun yuvasına dönme ihtimali belirdi. Galatasaray taraftarları ise bu transferde adeta ikiye bölündü. Sosyal medyada bir kısım, Arda’ya kucak açarken diğer taraftarlar transfere kesinlikle karşı çıktı. Muhalif görüştekiler, “Adı ve geçmişi ne olursa olsun 3 yıldır top oynamayan adam alınmaz” fikrinde birleşti.

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