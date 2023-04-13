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Spor

Arda Turan: Atletico Madrid ve Beşiktaş birbirine benziyor

Arda Turan, Beşiktaş ile Atletico Madrid'in depremzedeler yararına düzenlenen yardım maçıyla ilgili konuştu.

13 Nisan 2023 Perşembe 12:15 - Güncelleme:
Arda Turan: Atletico Madrid ve Beşiktaş birbirine benziyor
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Kariyerinde Atletico Madrid forması da giyen Arda Turan, "Aslında bakarsanız Atletico'nun Beşiktaş'a benzeyen bir yapısı var. Kuruluşu itibarıyla da yapısı itibarıyla da. Taraftarları Beşiktaş taraftarları gibi, takımlarına çok bağlıdır. Aile havasını hissedersiniz." dedi.

Eski futbolcu, "Depremi asla unutmayacağız. Asıl bu saatten sonra işimiz var. Bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Beşiktaş ve Atletico Madrid, bu mücadelenin en güzel örneklerinden birini gösterdiler. Miguel Angel Gil Marin'in benim hayatımdaki yeri çok ayrıdır. Atletico Madrid'de yaşadığım yıllarda bana bir ağabey, bir baba olmuştur." dedi.

Arda, "Atletico Madrid daha önce Soma'ya destek için de gelmişti. Artık onlar bir Türk kulübü. Bizden biriler. Onlara sonsuz teşekkürler. Bunların anlamı kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük." sözleriyle konuşmasını noktaladi.

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