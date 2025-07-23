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Spor

Arda Turan, Beşiktaş maçı öncesi konuştu: Kazanmak için oynayacağız

Shaktar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Genç teknik adam, 'Bizim bir hayalimiz var, gelecekte büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Her maçı kazanmak için oynayacağız.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi23 Temmuz 2025 Çarşamba 19:20 - Güncelleme:
Arda Turan, Beşiktaş maçı öncesi konuştu: Kazanmak için oynayacağız
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Süper Lig'deki Eyüpspor macerasının ardından Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuşan Arda Turan, "Elenen takıma yazık olacak. Çünkü iki büyük kulübün bu turda karşılaşması bir şanssızlık" dedi.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları;

"Beşiktaş, kültürüyle, taraftarıyla, teknik direktörüyle ve en önemlisi futbolcularıyla çok özel bir camia. En mutlu olmadıkları sezonda bile geçen sene Fenerbahçe, Galatasaray ve Bilbao'yu yendiler. Bu statta anları iyi oynamak zorundasınız. Çünkü Beşiktaş, anları değiştirebilecek birçok oyuncuya sahip. Elenen takıma yazık olacak. Çünkü iki büyük kulübün bu turda karşılaşması bir şanssızlık."

"İnönü'de Beşiktaş'a karşı ne kadar cesur oynanabilirse, o kadar cesur oynayacağız. Anları doğru oynamamız lazım. Karşımızda Beşiktaş var. Buna saygı duymadığımız zaman başımıza iş alırız."

"Bizim bir hayalimiz var, gelecekte büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Her maçı kazanmak için oynayacağız."

"Hikayesi olduğu için benim için önemli bir maç ama bir şeyi etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü benim hayalim, uzun vadeli bir yapı oluşturmak. Bu maç bizim için, sezonumuz için, oyuncularım için çok önemli bir maç ama tam tersi olursa, çok etkilenmem. Üzülürüm kaybettiğimiz için gelişimimizi etkilemez."

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