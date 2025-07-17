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Spor

Arda Turan, Beşiktaş'a rakip oldu! Kartal, Avrupa'da Shaktar ile eşleşti

Arda Turan yönetimindeki Shaktar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Haber Merkezi17 Temmuz 2025 Perşembe 20:55 - Güncelleme:
Arda Turan, Beşiktaş'a rakip oldu! Kartal, Avrupa'da Shaktar ile eşleşti
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisi Ilves Tampere'yi eleyerek siyah-beyazlıların rakibi oldu.

İlk maçı evinde 6-0 gibi farklı bir skorla kazanan Ukrayna ekibi, rövanşta golsüz berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonuçla Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın grup aşamasına kalabilmesi için 3 eleme turunu geçmesi gerekiyor. Eşleşmede ilk maç 24 Temmuz'da, rövanş ise 31 Temmuz'da oynanacak.

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