Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, gelecek sezonun çalışmalarına başlarken gözüne Beşiktaş'tan iki ismi kestirdi.

CENK TOSUN VE ONUR BULUT BOMBASI!

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul ekibi, siyah- beyazlılarla sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun'un ardından Onur Bulut'la da yakından ilgilenmeye başladı.

Eyüpspor'un kısa süre içerisinde Beşiktaş'a Onur için teklifte bulunabileceği kaydedildi.

Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun ile de temaslar başlayacak.

Deneyimli golcünün siyah-beyazlılarla anlaşma sağlayamaması durumunda İstanbul'da kalmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor.