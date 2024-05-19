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Spor

Arda Turan bombayı patlatıyor! İstanbul devinden 2 yıldıza kancayı taktı

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor'un deneyimli teknik direktörü Arda Turan transfer için gözünü İstanbul devine çevirdi. Eflatun sarılılar, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ve Onur Bulut için kısa süre içerisinde harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fotomaç19 Mayıs 2024 Pazar 09:56 - Güncelleme:
Arda Turan bombayı patlatıyor! İstanbul devinden 2 yıldıza kancayı taktı
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Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, gelecek sezonun çalışmalarına başlarken gözüne Beşiktaş'tan iki ismi kestirdi.

CENK TOSUN VE ONUR BULUT BOMBASI!

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul ekibi, siyah- beyazlılarla sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun'un ardından Onur Bulut'la da yakından ilgilenmeye başladı.

Eyüpspor'un kısa süre içerisinde Beşiktaş'a Onur için teklifte bulunabileceği kaydedildi.

Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun ile de temaslar başlayacak.

Deneyimli golcünün siyah-beyazlılarla anlaşma sağlayamaması durumunda İstanbul'da kalmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

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