Arda Turan: Bu takım şampiyon olur

27 Eylül 2020 Pazar 21:34 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 21:34

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Alpaslan Dikmen'i anan Arda, "Alpaslan Dikmen'i, sevgili Galatasaraylı Alpaslan Ağabey'i analım. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok büyük Galatasaraylıydı" dedi.

"DERBİNİN HAKKI BERABERLİKTİ"



Fenerbahçe derbisine bir Galatasaray kaptanı olarak çıkmak çok mutluluk verici. Maçtan önce bizim çok iyi, Fenerbahçe'nin de kötü olduğuna yönelik yorumlar vardı. Biz iyi durumdayız ama Fenerbahçe kötü durumda değil. Bu zeminler, futbolcuyu çok etkiliyor.

Biz oyunumuzdan, pas oyunundan vazgeçmemeye çalıştık. Fenerbahçe duran toplarla geldi ama sanırım pozisyonları yoktu. Bence derbinin hakkı beraberlikti, herkese kötü bir futbol seyrettirdik, üzgünüm. Bugün kazanamadık ancak Galatasaray taraftarı üzülmesin, bu takım çok iyi takım ve şampiyon olabilecek takım" şeklinde konuştu.

"BEN HOCANIN DİREKTİFLERİ İÇİN OYNUYORUM"



Fatih Terim'e yardımcı olmak için Galatasaray'da olduğunu ifade eden Arda, "Sosyal medyadaki insanların görsel anlamda isteklerini yapmaya çalışırsam 60-70 dakika kondisyonum var ama futbolun doğrularını yapmak için 120 dakikalık kondisyona sahibim. Ben hocanın direktifleri için oynuyorum. Fatih hocanın yıllar içerisinde futbolu nasıl geliştirdiğini görüyorum ve ona yardımcı olmak için de elimden geleni yapacağım" dedi.