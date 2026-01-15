Shakhtar Donetsk'te teknik direktörlük görevini sürdüren Arda Turan, adından söz ettirmeye devam ediyor. Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Ukrayna temsilcisinde genç çalıştırıcı Arda Turan, 7 ismin biletini kesti.

SHAKHTAR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da sergilediği başarılı performansla dikkat çeken ve bu sezon başında Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlük görevine getirilen Arda Turan, başarılı performansıyla alkış topladı. Yoluna daha güçlü devam etmek isteyen Ukrayna temsilcisinde ara transfer için çalışmalar başladı.

ARDA TURAN'DAN ÇOK KONUŞULACAK KARAR

aksam.com.tr'nin Ukrayna basınından aktardığı habere göre; Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, sürpriz bir karara imza attı. Turan, Azarov, Maryan Shved, Diego Arroyo, Khusrav Toirov, Maryan Farin, Ivan Petryak ve Viktor Kornienko'yu kadroda düşünmediğini yönetime iletti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Turan, bu sezon Shakhtar Donetsk'in başında 32 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, maç başına 2.06 puan ortalaması yakaladı.