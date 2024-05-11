Arda Turan: Çok hak edilmiş bir şampiyonluk

Trendyol 1. Lig'in şampiyonu Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, Türk futboluna örnek olabilecek bir oyunla Süper Lig'e yükselmeyi hak ettiklerini söyledi.

Eflatun-sarılı ekip, 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftasında Erzurumspor FK'yi 4-0 mağlup etti. Eyüpspor, müsabakanın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

Kupa seremonisinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arda Turan, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Ligin ikinci haftasında liderliği aldık. Çok şükür bugün de lider tamamladık. Takımım birçok rekoru altüst etti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Murat Özkaya sağ olsun bu yatırımları yapıyor, Fatih Kulaksız da aynı şekilde... Ekibime çok teşekkür ediyorum ama her zaman oyuncular çok önemliler. Beraber çok iyi hareket ettiler. Tabii ki çok iyi oyuncular ama iyi oyuncuları beraber oynatmak önemli bir erdemdir. Bu ülkede çok büyük takımlar kuruldu ama bir yere çıkamayan ve şampiyonluk kazanamayan bir sürü ekip var. O yüzden futbolda bazı söylemlerin; taktiğin, sistemin ve çalışmanın önüne geçmemesi lazım. Ekibimle ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Eyüp'e hayırlı olsun. Eyüpsultan, birçok il gibi potansiyeli olan bir semt. İnşallah Süper Lig'de bu semtin hakkını vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu sezonun en önemli noktasının, oynadıkları her maçtan sonra daha iyi çalışmaları olduğunu dile getiren Turan, "Maçları kazandık ve kaybettik. Hep ayağa kalktık ve devam ettik. Oyunumuzu geliştirmeye çalıştık. Oyuna odaklandık. Oyun üzerinde konuştuk. Sonuç olarak böyle bir şampiyonluk geldi. Çok emek var. Çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Çok doğru oyunlar var. Umarım doğru anlaşılır çünkü çok fazla incelendiğini düşünmüyorum. Ülke futboluna örnek olabilecek oyunlarımız var. İnşallah kıymeti bilinir." diye konuştu.

Süper Lig'i ilk kez tecrübe edeceklerini hatırlatan Arda Turan, "Süper Lig bilmediğimiz bir yer. O yüzden önce haddimizi bilmemiz lazım. Kalıcı olmaya çalışacağız. Uzun vadeli hedeflerimiz var. Ancak önce kısa vadeli hedefimizle insanlara güzel oyun seyrettirmeye çalışan, iyi oynayan, saha içinde kalan, kadınları ve çocukları futbola çeken, gençlere örnek olmaya çalışan bir takım oluşturmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.