Arda Turan depremi! Galatasaray'da yer yerinden oynadı...

Galatasaray'da gündemden bir türlü düşmeyen Arda Turan'ın geleceği belli oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent'in de gözden çıkardığı Arda Turan ile sezon sonu yolların ayrılacağı iddia edildi.

ARDA TURAN'IN BİLETİ KESİLDİ

Sabah'ın haberine göre; Başkan Burak Elmas, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent, yeni sezon planlamasında 55 milyon euroyu bulan bütçeyi 40 milyon euro seviyesine indirmeye çalışacak. Sarı-kırmızılılarda son zamanlarda sık sık tartışma konusu olan Arda Turan ile de yollar ayrılacak.

ARDA TURAN, YILLIK 8 MİLYON TL KAZANIYOR

Sarı-kırmızılıların 2020'nin yaz aylarında Barcelona'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Galatasaray'da yıllık 8 milyon TL kazanıyor.

GALATASARAY KARNESİ

Arda Turan, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Turan, bu karşılaşmalarda takımına yalnızca 1 asistle katkıda bulunabildi.