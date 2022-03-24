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Spor

Arda Turan depremi! Galatasaray'da yer yerinden oynadı...

Arda Turan'ın Galatasaray'daki geleceği için karar verildi. Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent'in gelecek planlamasında düşünmediği ve yıllık 8 milyon TL kazanan Arda Turan ile sezon sonu yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Sabah24 Mart 2022 Perşembe 20:17 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 21:25
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Galatasaray'da gündemden bir türlü düşmeyen Arda Turan'ın geleceği belli oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent'in de gözden çıkardığı Arda Turan ile sezon sonu yolların ayrılacağı iddia edildi.

ARDA TURAN'IN BİLETİ KESİLDİ

Sabah'ın haberine göre; Başkan Burak Elmas, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent, yeni sezon planlamasında 55 milyon euroyu bulan bütçeyi 40 milyon euro seviyesine indirmeye çalışacak. Sarı-kırmızılılarda son zamanlarda sık sık tartışma konusu olan Arda Turan ile de yollar ayrılacak.

ARDA TURAN, YILLIK 8 MİLYON TL KAZANIYOR

Sarı-kırmızılıların 2020'nin yaz aylarında Barcelona'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Galatasaray'da yıllık 8 milyon TL kazanıyor.

GALATASARAY KARNESİ

Arda Turan, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Turan, bu karşılaşmalarda takımına yalnızca 1 asistle katkıda bulunabildi.

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