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Spor

Arda Turan devrede! Atletico'dan Galatasaray'a Saul Niguez

Transfer sezonunun başladığı tarihten İtibaren Galatasaray için orta sahaya birçok isim yazıldı. Sarı kırmızılılarda son olarak Atletico Madrid forması giyen 28 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Saul Niguez gündeme geldi. İşte detaylar...

Fanatik2 Eylül 2023 Cumartesi 09:34 - Güncelleme:
Arda Turan devrede! Atletico'dan Galatasaray'a Saul Niguez
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Galatasaray'ın bu sezonki en önemli eksiği ve 8 numaradaki açık oldu. Özellikle bu bölgeye beklenen takviyenin bir türlü gelmemesi de sarı kırmızılı futbolseverleri bir hayli meraklandırdı. Yaz döneminin başından beri birçok isim listeye girdi. Transfer sezonunda son düzlüğe girilirken de çember iyice daraldı.

Marco Verratti ismi geçse de hem Arapların devreye girmesi hem de yüksek maliyet, İtalyan oyuncunun sarı kırmızılı formayı giyme ihtimalini neredeyse sıfıra indirdi.

Sonrasında ise İngiltere Premier Lig'de Tottenham'da görev yapan Tanguy Ndombele için harekete geçildi. Fransız basını, yıldız oyuncu için Aslan'ın önemli bir mesafe katettiğini öne sürse de halen resmi bir açıklama gelmedi.

ESKİ GÜNLERİNDEN UZAK KALDI

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda listeye son giren isim Saul Niguez oldu. İspanya'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid'de görev yapan yıldız futbolcu, eski günlerinden uzak kaldı. 28 yaşındaki orta sahanın, 3 yıllık sözleşmesi kalmasına rağmen takımdaki rolü eskisi kadar önemli değil.

ARDA TURAN DA DEVREDE!

Forma şansını da iyice yitiren Niguez için Galatasaray bir fırsat transferi kollamaya çalışıyor. Şu anda Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan ve Niguez'in eski takım arkadaşı olan Arda Turan'ın da İspanyol oyuncuyla görüşme yaptığı öğrenildi.

Oyuncu cephesi ikna edilmiş gibi gözükse de Atletico'nun nasıl bir karar vereceği merak konusu.

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