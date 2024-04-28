Arda Turan, dünyaca ünlü golcünün transferi için harekete geçti

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

Sports Digitale'in haberine göre; Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, dünyaca ünlü İspanyol forvet Diego Costa ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu Gremio formasıyla 9 resmi maça çıkan Diego Costa, bu maçlarda 6 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Diego Costa daha önce, Chelsea, Atletico Madrid gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giymiş ve kariyerine 2 Premier Lig, 1 LaLiga şampiyonluğu yazdırmayı bilmişti.

35 yaşındaki oyuncu ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk döneminde Atletico Madrid'de birlikte top koşturmuştu.