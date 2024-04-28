İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2024 Pazar / 20 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4504
  • EURO
    34,829
  • ALTIN
    2438.67
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Turan, dünyaca ünlü golcünün transferi için harekete geçti
Spor

Arda Turan, dünyaca ünlü golcünün transferi için harekete geçti

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, dünyaca ünlü İspanyol forvet Diego Costa ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

28 Nisan 2024 Pazar 19:59 - Güncelleme:
Arda Turan, dünyaca ünlü golcünün transferi için harekete geçti
ABONE OL

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

Sports Digitale'in haberine göre; Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, dünyaca ünlü İspanyol forvet Diego Costa ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu Gremio formasıyla 9 resmi maça çıkan Diego Costa, bu maçlarda 6 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Diego Costa daha önce, Chelsea, Atletico Madrid gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giymiş ve kariyerine 2 Premier Lig, 1 LaLiga şampiyonluğu yazdırmayı bilmişti.

35 yaşındaki oyuncu ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk döneminde Atletico Madrid'de birlikte top koşturmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.