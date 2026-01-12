İSTANBUL 3°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1323
  • EURO
    50,3674
  • ALTIN
    6401.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Turan: Dünyadaki tüm savaşların bitmesi dileğiyle
Spor

Arda Turan: Dünyadaki tüm savaşların bitmesi dileğiyle

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, GençLig 2026 lansmanında futbolun birleştirici gücüne dikkat çekerek, “Dünyadaki tüm savaşların bitmesi dileğiyle” dedi.

IHA12 Ocak 2026 Pazartesi 19:43 - Güncelleme:
Arda Turan: Dünyadaki tüm savaşların bitmesi dileğiyle
ABONE OL

Eski milli futbolcu ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, yapılan organizasyonun futbolun birleştirici ruhunu tekrar hatırlattığını belirterek, "Futbolun eğlence olduğunu unutmamak lazım. Dünyadaki tüm savaşların bitmesi dileğiyle" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi. Etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan eski milli futbolcu ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, "Çok güzel bir gündü. Eski dostları görmek çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Futbolun birleştirici ruhunu tekrar hatırlattılar. Futbolun eğlence olduğunu unutmamak lazım. Dünyadaki tüm savaşların bitmesi dileğiyle" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.