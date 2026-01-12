Arda Turan: Dünyadaki tüm savaşların bitmesi dileğiyle

Eski milli futbolcu ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, yapılan organizasyonun futbolun birleştirici ruhunu tekrar hatırlattığını belirterek, "Futbolun eğlence olduğunu unutmamak lazım. Dünyadaki tüm savaşların bitmesi dileğiyle" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi. Etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan eski milli futbolcu ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, "Çok güzel bir gündü. Eski dostları görmek çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Futbolun birleştirici ruhunu tekrar hatırlattılar. Futbolun eğlence olduğunu unutmamak lazım. Dünyadaki tüm savaşların bitmesi dileğiyle" ifadelerini kullandı.