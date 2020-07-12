Arda Turan Galatasaray'la sözleşme imzaladı!

12 Temmuz 2020 Pazar 21:31 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 21:43

İspanyol gazete AS'ın haberine göre Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Arda Turan, Galatasaray'dan maç başına 200 bin TL kazanacak.

500 BİN EURO BONUS



Arda, Galatasaray'ın mali teklifini kabul etti ve Covid-19 salgınının neden olduğu duruma göre ayarlandığını söyledi. Bu anlaşmaya göre, 33 yaşındaki oyuncu oynayacağı her maç için 200.000 Türk lirası (25.790 bin Euro) toplayacak. Galatasaray önümüzdeki sezon lig şampiyonluğunu kazanırsa 500 bin euro bonus kazanacak. Sözleşme bir yıl daha isteğe bağlı olmak üzere uzatılabilecek.