İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2020 Pazar / 21 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8627
  • EURO
    7,774
  • ALTIN
    396.959
  • BIST100
    114809
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Turan Galatasaray'la sözleşme imzaladı!
Spor

Arda Turan Galatasaray'la sözleşme imzaladı!

Arda Turan, Galatasaray'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

12 Temmuz 2020 Pazar 21:31 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 21:43
ABONE OL

İspanyol gazete   AS'ın haberine göre Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.  Arda Turan, Galatasaray'dan maç başına 200 bin TL kazanacak.

500 BİN EURO BONUS

Arda, Galatasaray'ın mali teklifini kabul etti ve Covid-19 salgınının neden olduğu duruma göre ayarlandığını söyledi. Bu anlaşmaya göre, 33 yaşındaki oyuncu oynayacağı her maç için 200.000 Türk lirası (25.790 bin Euro) toplayacak. Galatasaray önümüzdeki sezon lig şampiyonluğunu kazanırsa 500 bin euro bonus kazanacak. Sözleşme bir yıl daha isteğe bağlı olmak üzere uzatılabilecek. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.