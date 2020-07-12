Arda Turan Galatasaray'la sözleşme imzaladı!

İspanyol gazete AS'ın haberine göre Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Arda Turan, Galatasaray'dan maç başına 200 bin TL kazanacak.
500 BİN EURO BONUS
Arda, Galatasaray'ın mali teklifini kabul etti ve Covid-19 salgınının neden olduğu duruma göre ayarlandığını söyledi. Bu anlaşmaya göre, 33 yaşındaki oyuncu oynayacağı her maç için 200.000 Türk lirası (25.790 bin Euro) toplayacak. Galatasaray önümüzdeki sezon lig şampiyonluğunu kazanırsa 500 bin euro bonus kazanacak. Sözleşme bir yıl daha isteğe bağlı olmak üzere uzatılabilecek.
���� El exfutbolista del Atético, por fin, vuelve a casa— Diario AS (@diarioas) July 12, 2020
�� Firmó un precontrato con su equipo de la infancia, el Galatasaray
�� Cobrará 25.790 mil de euros por cada partido que jueguehttps://t.co/d0nBjnK0vF