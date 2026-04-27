Arda Turan: Gün gün ilerleme yaklaşımımızı sürdürüyoruz

Arda Turan yönetimindeki Shaktar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 25. haftasında Kudrivka ile kozlarını paylaştı. Müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Shakhtar Donetsk oldu.

Shakhtar Donetsk'in gollerini 18'de Newerton, 37'de Lucas Ferreira ve 57. dakikada Artem Bondarenko attı. Kudrivka'nın tek golünü ise 54. dakikada Oleksandr Kozak kaydetti.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın galibiyet sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

"Öncelikle oyuncularımı tebrik etmek istiyorum: Bu sezon ilk kez forma giyen Denys Tvardovskyi'yi ve ilk on birde düzenli olarak yer almayan diğer oyuncuları – Irakli Azarov, Alaa Ghram ve giderek daha fazla süre alan Lucas Ferreira'yı. Performanslarından gerçekten memnunum ve kendilerine verilen şansı iyi değerlendirdikleri için mutluyum. Uzun süre oynamadıktan sonra maç ritmine girmek asla kolay değildir. Bu yüzden onlara içten teşekkür ediyorum ve takım yapımıza nasıl entegre olduklarını takdir ediyorum."

"KONSANTRASYON KAYBI HOŞUMA GİTMEDİ"

Maçta takımın yaşadığı konsantrasyon hakkında açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Maça gelince, ilk yarıdan memnun kaldım ancak ikinci yarının başlangıcı beni endişelendirdi: konsantrasyon kaybı yaşandı ve bu hoşuma gitmedi. Bunun üzerinde çalışacağız ve analizlerde detaylı şekilde ele alacağız. Ancak şunu da anlamamız gerekiyor ki bu birkaç gün içinde oynadığımız üçüncü maçtı, bu nedenle oyuncular bazen biraz konsantrasyonlarını kaybedebilirler. Teknik direktör olarak benim görevim, onları zorlamak ve konsantrasyonlarını korumalarının önemini hatırlatmaktır. Bu maçtan sonra daha da gelişeceğimize ve ilerlemeye devam edeceğimize inanıyorum." ifadelerinde bulundu.

"GÜN GÜN İLERLEME"

Maçları adım adım değerlendirdiklerini ifade eden genç teknik adam, "Daha önce de vurguladığım gibi, bugün ligdeki konumumuz dünden daha iyi. Ve elbette bu bizim için çok olumlu bir işaret. Ancak genel olarak, maç maç, gün gün ilerleme yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Şu anda bir sonraki rakibimiz UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Crystal Palace, bu yüzden şu andan itibaren bu maça hazırlanmaya tamamen odaklanmış durumdayız. Ardından tekrar odak değiştirip Ukrayna Ligi'ndeki bir sonraki rakibimiz Dinamo Kiev'e tamamen konsantre olacağız." şeklinde konuştu.