Shakhtar Donets'te başarılı bir dönem geçiren Arda Turan, Ukrayna'daki en büyük hedefinin şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan genç teknik adam; savaşın devam ettiği bir ülkede futbolun zorluklarından bahsetti.

Ukrayna'da süregelen savaş ve bu şartlarda bir Ukrayna takımını çalıştırmanın zorluklarıyla ilgili konuştu. Arda Turan verdiği demeçte, "Hayatımda hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanan biri olmadım ama öngöremediğimiz durumlar da oldu," dedi.

Bu sezon ligde tek mağlubiyetini, sığınıkta geçirdikleri bir gecenin sonrasında alan Shakhtar'ın hocası Arda Turan konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bombalar bir sonraki maçtan önceki gece geldi. Sığınağa indik. Garip gelebilir ama korkmuyorduk, sadece sevdiklerimiz için endişeleniyorduk. O gece hiç uyuyamadık. Maçı hangi koşullarda oynayacağımızı asla bilemiyorduk."

İşte Arda Turan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları;

"Üzgündüm çünkü bizim için kritik bir maçtı. Ve Roman adında, büyük bir Shakhtar taraftarı olan ve evine bomba atıldığında aldığı yaralar nedeniyle 35 ameliyat geçiren bir çocuk, soyunma odasında bizi ziyarete geldi.

Bana, 'Hocam, üzülme. Hayatta iyi günler de var, kötü günler de. Devam etmelisin.' dedi. Bu, 35 kez ameliyat olmuş sekiz yaşında bir çocuğun bize verdiği bir hayat dersiydi. Evet, futbol önemli. Ve işimize saygı duymalı, bizi takip eden insanlar için yüzde 100'ümüzü vermeliyiz. Ama diğer yandan, bu bir eğlence, hayat kadar gerçek değil. Aradaki farkı anlamamız gerekiyor. Bana bu hayat dersini veren Roman'dı."

Her maçını deplasman gibi oynadıklarının altını çizen Arda şunları söyledi:

"Bunu kullanmaya çalışıyoruz. Savaşın ortasındayken ve insanlar böylesine büyük bir fedakarlık yaparken, bu konulara mutlaka değinmelisiniz. Neden burada futbol oynuyorlar? Neden ailelerini savaşın ortasında bırakıyorlar? Bunun bir mantığı olmalı.

Bence bunu olumlu bir şeye dönüştürdük ve çok eğlenmeye, sürekli neşeli olmaya çalıştık. Psikolojik olarak uyum sağlamaya çalışan birçok genç Brezilyalı oyuncumuz var ve bazen yorucu olabiliyor. Deneyimli oyunculardan daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyan çok sayıda genç oyuncumuz var, bu yüzden sık sık takım değiştirmek zorunda kalıyoruz. Maalesef, bu kadar çok seyahatle üç gün sonra aynı takımla oynamak mümkün değil. Bu, sakatlığa davetiye çıkarmak gibi bir şey."