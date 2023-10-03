İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2023 Salı / 19 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5302
  • EURO
    28,8788
  • ALTIN
    1616.78
  • BIST100
    8513.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Turan, herkesi ters köşe yaptı! Tüm Türkiye bunu konuşuyor
Spor

Arda Turan, herkesi ters köşe yaptı! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Başarılı teknik adam Arda Turan'ın takımı Eyüpspor Trendyol 1. Lig'de 18 puan ile 1. sırada bulunuyor. İşte detaylar...

3 Ekim 2023 Salı 18:09 - Güncelleme:
Arda Turan, herkesi ters köşe yaptı! Tüm Türkiye bunu konuşuyor
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon içinde Eyüpspor'un başına geçen teknik direktör Arda Turan, İstanbul ekibinin başında çıktığı maçlarda gösterdiği başarılı performans ile dikkat çekiyor. Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde yoluna doludizgin devam ediyor.

ARDA TURAN'IN YÜKSELİŞİ

Ilk hocalık deneyimi olan Eflatun beyazlı ekibin başında toplamda 15 karşılaşmaya çıkan Turan Bu maçlarda 8 galibiyet 4 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.

BU SEZONKİ PUAN ORTALAMASI 2.57

Başarılı teknik adamın bu sezon takımı ile birlikte Trendyol 1. Lig'de 6 galibiyet ve bir yenilgi aldı ve 2.57'lik puan ortalaması tutturdu. Eyüpspor, sadece 7. haftada Sakaryasporr'a mağlup oldu.

ARDA TURAN'IN HEDEFİ G.SARAY!

Arda Turan, katıldığı bir programda, 'Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini Galatasaray'a getirmek istiyorum.' sözlerini sarf ederek ilerideki hedefinin sarı-kırmızılı camia olduğunu açıkça dile getirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.