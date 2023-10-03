Arda Turan, herkesi ters köşe yaptı! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

Geçtiğimiz sezon içinde Eyüpspor'un başına geçen teknik direktör Arda Turan, İstanbul ekibinin başında çıktığı maçlarda gösterdiği başarılı performans ile dikkat çekiyor. Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde yoluna doludizgin devam ediyor.

ARDA TURAN'IN YÜKSELİŞİ

Ilk hocalık deneyimi olan Eflatun beyazlı ekibin başında toplamda 15 karşılaşmaya çıkan Turan Bu maçlarda 8 galibiyet 4 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.

BU SEZONKİ PUAN ORTALAMASI 2.57

Başarılı teknik adamın bu sezon takımı ile birlikte Trendyol 1. Lig'de 6 galibiyet ve bir yenilgi aldı ve 2.57'lik puan ortalaması tutturdu. Eyüpspor, sadece 7. haftada Sakaryasporr'a mağlup oldu.

ARDA TURAN'IN HEDEFİ G.SARAY!

Arda Turan, katıldığı bir programda, 'Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini Galatasaray'a getirmek istiyorum.' sözlerini sarf ederek ilerideki hedefinin sarı-kırmızılı camia olduğunu açıkça dile getirmişti.