  • Arda Turan için tarihi fırsat! Konferans Ligi finali için son 90 dakika...
Arda Turan yönetimindeki Shakthar Donetsk, UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında Crystal Palace deplasmanına çıkıyor. Avrupa'da finale bir adım uzaklıkta olan Turan'ın ekibi, zorlu mücadeleyi kazanarak teknik direktörlük kariyerindeki en büyük başarılarından birine imza atmak istiyor.

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2026 Perşembe 20:27
UEFA Konferans Ligi'nde teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, yarı final rövanş karşılaşmasında Crystal Palace'a konuk oluyor. Arda Turan, zorlu maçı kazanarak tarihi bir zafer elde etmenin peşinde.

İLK MAÇTA DEZAVANTAJ

Eşleşmenin ilk maçında Crystal Palace, Ismaila Sarr, Daichi Kamada ve Jorgen Strand Larsen'in golleriyle 3-1 kazanarak büyük bir avantaj elde etmişti.

Londra ekibi, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet durumunda adını finale yazdıracak.

ARDA TURAN GERİ DÖNÜŞ PEŞİNDE

Öte yandan Shakhtar Donetsk'in başında teknik direktör Arda Turan ise zoru başararak rövanşta tarihi bir zafer elde etmek istiyor.

Arda Turan, Crystal Palace'ı elemesi durumunda Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör ünvanını alacak.

Crystal Palace ve Shakhtar Donetsk bu akşam, Selhurst Park'ta saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta.

Shakhtar: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Ocheretko, Santana, Pedrinho, Gomes, Eguinaldo, Elias.

