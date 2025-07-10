Arda Turan iddialı konuştu: Önce lig sonra final hedefliyoruz

Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü Arda Turan, Guardian'a verdiği röportajda hem geçmişiyle hem de yeni görevine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Teknik adamlık kariyerinde ikinci adımı atan Turan, "Bir şey olduğunda artık ilk tepkim öfke değil, düşünmek" diyerek saha kenarındaki dönüşümünü anlattı.

Simeone'den fiziksel mücadeleyi, Luis Enrique'den hücum çözümlerini öğrendiğini söyleyen Turan, "Ama kopyala-yapıştır yapmıyorum, artık kendi fikirlerim var" dedi. Eyüpspor'da elde ettiği başarıların ardından Shakhtar'da da benzer bir çıkış hedefleyen Turan, "Önce lig şampiyonluğunu kazanmamız gerekiyor, sonra final hedefleyebiliriz" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

Agresif karakteriyle sık sık eleştirilen Arda Turan, geçmişteki hatalarına da değinerek, "Oyuncuyken sadece kendimden sorumluydum ama artık oyunculara karşı daha profesyonelim. Geçmişte hata yaptım ama bazılarının doğru yerden geldiğine inanıyorum ve pişman değilim" dedi.

Ukrayna'da devam eden savaş ortamında oyuncularının yanında olacağını da vurgulayan Turan, "Hiçbir bahanemiz olmayacak. Oyuncularımın ve ailelerinin yanında olacağım. Bu kadar insanı mutlu etme fırsatı benim için büyük bir sorumluluk" ifadelerini kullandı.