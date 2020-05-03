Arda Turan: ''İnönü derbilerini çok severdim''

03 Mayıs 2020 Pazar 00:01 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 00:01

Türk futbolunun son dönemlerde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan olan, Barcelona, Atletico Madrid gibi Avrupa devlerinde top koşturan Arda Turan, Sabah Instagram hesabında canlı yayında konuştu.

ARDA TURAN'DAN FLAŞ GALATASARAY AÇIKLAMASI!

Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması! Devre arası transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile anılan milli yıldız Arda Turan, kendisi hakkında merak edilenleri anlattı. Öte yandan Turan, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibe transfer olacağı iddialarına ise flaş bir yanıt verdi.

KORONAVİRÜS YARDIMLARI

"Yardımlar başlayınca 'ne lazım?' diye ortalığa baktık, durumlara bakınca böyle küçük yardımlarla olmaz, dostlarımızla konuştuk ve bin maske üretilmesini sağladık. İnsanlara gerçekten yardım etmek istedik."

"Özel harekat polisi arkadaşlarımız var, onlarla konuşuyoruz sürekli. Polis arkadaşlarımız bana 'abi bize çok moral veriyorsun, başka bir yardıma ihtiyacımız yok, sadece biz burada neler yaşıyoruz bilsinler' dedikten sonra bu benim hep aklımda kaldı, bana ders oldu."

"Bayrampaşa'da 7'ye 7 gazozuna maç yapıyorduk. Kazanınca mutlu oluyorduk, O gazoz orada kalırdı ama kazanmak bizi daha çok mutlu ederdi."

"Evde kimse bizde transferi konuşmaz, iş konuşmayız. Aile saygısı evde her zaman devam eder."

"Kariyerimde bir düşüş başladığı zaman patır patır dökülen insanları gördüm. Bütün insanların gerçek yüzlerini görmüş oldum. Çoğu kişi benim düşmemi, gerilememi beklemişler."

"Benim kariyerimin aynısını yaşamış insanların burnundan kıl alabiliyor musun? Ama bana her şeyi yaptılar, çok üzerime geldiler."

"Ben bunları yaparken beni eleştirenlerin çoğu o zaman 10 yaşındaydı. Ama şimdi ellerine telefon alıp, beni eleştirebiliyorlar. Sürekli sosyal medya da bir şeyleri eleştirmek, dalga geçmek çok üzücü. Hayat bu değil çünkü."

"Yıllarca Barcelona stadına akredite olmayan insanlar, 'Arda Turan, Barcelona'nın en büyük fiyaskosu' dediler sürekli. Messi'nin Suarez'e penaltıdan yaptığı asist, Messi gibi akıllı bir oyuncuya yakışırdı, o golü de atabilecek tek oyuncu Suarez'di."

"Atletico Madrid ile Barcelona'nın stadında şampiyonluk yaşamak çok güzel bir duyguydu, ben hala öyle bir başarının tekrarlanacağını düşünmüyorum. Kardeşim falan, stadyum da buz gibiydi. Onu hiç unutmam."

"BARCELONA'YA ATTIĞIM GOL ÇOK ÖZEL"

"Atletico Madrid ile uzun zaman sonra Barcelona'yı yenmiştik, galibiyet golünü de ben atmıştım. En özel gollerimden biriydi."

"İNÖNÜ'DE KÜFÜR YEMEYİ ÇOK SEVERDİM"

"Öyle hatırladığım kötü bir tezahürat yok ancak İnönü'de küfür yemeyi çok severdim, Beşiktaş taraftarları arasında arkadaşlarım vardı sürekli onlarla atışıyorduk. Ali Sami Yen'de İnönü'de oynanan derbileri çok severdim."

"50 yaşındaki bir Galatasaraylı ile 20 yaşındaki bir Galatasaraylı çok farklı görüyor beni. Ali Sami Yen'i değil Aslantepe'yi görenler"

GALATASARAY AÇIKLAMASI!

"Bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ı çok seviyorum, tabi ki Galatasaray'da oynamak çok isterim ama benim bir yere yamanma gibi bir isteğim yok ben 3 sene daha futbol oynamak istiyorum. Ben Galatasaray sorularına saygımdan cevap veriyorum."

"Her sohbette Galatasaray'ı soruyorlar, cevaplamazsam 'Galatasaray'ı cevaplamadı adama bak' dememeleri için, bu sohbetlerde her soruya içtenlikle cevap verdim."

"Galatasaray konusunda artık gerçekten konuşmak istemiyorum. Galatasaray konusu ile ilgili ne oluyorsa olsun hayırlısı olsun hiç önemli değil. Bu arada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de acil şifalar diliyorum. Allah dermansız dert vermesin."