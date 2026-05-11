  • Arda Turan kancayı taktı! Ahmed Kutucu'ya Ukrayna yolu gözüktü
Spor

Ukrayna'da şampiyonluğunu ilan eden Shakhtar Donetsk transfer için gözünü Süper Lig'e çevirdi. Arda Turan'ın ekibi, Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ11 Mayıs 2026 Pazartesi 11:05
Galatasaray'ın 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde yaklaşık 6 milyon euroya transfer ettiği Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamadı.

Adı sık sık ayrılık dedikodularına karışan Ahmed Kutucu'nun sürpriz bir talibi çıktı. Ukrayna basını, Shakhtar Donetsk'in 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini yazdı.

Haberde Arda Turan'ın Shakhtar'a imza attığı dönemde de eski öğrencisi Ahmed Kutucu'yu istediği ancak transferin gerçekleşmediği hatırlatıldı.

Ahmed Kutucu o dönem Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon toplam 17 maça çıkıp sadece 488 dakika süre alabilen Ahmed Kutucu, 2 gol ve 2 asistlik istatistik yakaladı.

