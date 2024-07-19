Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, The Athletic'e konuştu. İşte "Türkiye'deki futbol tarzını değiştirmek istiyorum. Bu ülkede futbolu değiştireceğiz" diyen Arda Turan'ın sözleri...

"ÇOK KOLAY OLURDU"

"Teknik direktör Arda Turan, oyuncu Arda'ya nasıl davranırdı?"

"Çok kolay olurdu. Zeki bir oyuncuydum, iletişime açıktım, oyunun taktiğinin her zaman farkındaydım. Biraz dezavantajım çok agresif olmamdı ama bir teknik direktör bunu yönetmeye çalışsa her şey olurdu."

"ARTIK AŞIK DEĞİLSİNİZDİR"

"Biraz daha dikkatli olabilirdim ama daha yumuşak bir Arda, artık Arda olmazdı. Benden bu agresifliğie alırsanız, oyun tarzımı kaybederim. Bir oyuncuya aşıksanız ve onu değiştirmeye çalışırsanız, artık o oyuncuya aşık değilsinizdir."

ATLETICO'DAKİ ŞAMPİYONLUĞU

"Premier Lig'i kazanan Leicester City'i ve Türkiye'de şampiyon olan Bursaspor gibi takımlara saygı duyuyorum ama Atletico'nun şampiyon olması spor tarihinin en zor şampiyonluğuydu. Karşımızda tarihin en iyi Barcelona takımı -belki de en iyi takımı- ve belki de gelmiş geçmiş en iyi Real Madrid vardı. Bir tarafta Ronaldo, diğer tarafta Messi bize karşıydı. Bu imkansızdı."

"HAYALLERİNİZİ ÖLDÜRÜYORLAR"

"Bir maç oynarsınız, duş almaya gidersiniz, dışarı çıkarsınız ve Real Madrid 2-0 önde olur. Her sabah hayallerinizi öldürüyorlar. Bu yüzden tekrar tekrar hayal kurmanız gerekiyordu."

"GERÇEK BİR AİLEYDİK"

"Atletico Madrid'de gerçek bir aileydik. Birlikte oynadık, birlikte güldük, birlikte savaştık. Diego Costa, Miranda, Godin ve Koke'yi her gördüğümde duygulanıyorum."

DIEGO SIMEONE

"Sezon öncesi çalışmaları için Madrid'in dışındaki Segovia'da güç ve kondisyon antrenmanı yapıyorduk. Sabah 06.30-07.00, koşuyorduk, koşuyorduk. Sonra televizyonu açıp Real Madrid ve Barcelona'nın Los Angeles ya da Miami'ye dostluk maçı yapmak için gittiğini görüyorduk. Bunu gördüğümüzde Simeone, "Bunu izlemeyin, onlar bunu yapabiliyor çünkü sizden daha yetenekliler. Eğer onları yenmek istiyorsanız, daha çok çalışmalısınız" derdi. Şimdi Atletico Madrid, Los Angeles veya Miami'ye gidiyor."

BARCELONA'YA TRANSFERİ

"Tarihteki en iyi takım sizi istiyor. Futbolu seviyorsanız, kimse hayır diyemez. Yine olsa yine aynı şeyi yapardım."

SIMEONE, FATİH TERİM, ENRIQUE

"Her antrenörden iyi şeyler almaya çalıştım. Simeone'den cesareti öğrendim. Fatih Terim'in elindeki kadrolara bağlı olarak çok iyi hücum çözümleri vardı. Guus Hiddink ile de çalıştım. Çok iyiydi, oyunculara karşı çok soğukkanlıydı. Luis Enrique'nin antrenman metodolojilerini sevdim."

"HOCA OLMANIN ÖTESİNDE"

"Planım sadece bir teknik direktör olmak değil. Futbol tarzını değiştirmek istiyorum. Bu, bir teknik direktör olmanın ötesinde bir şey. Bir fikri, yeni bir futbol tarzını uygulamak istiyorum."

"İŞİMİZ ŞİMDİ BAŞLIYOR"

"Eyüpspor ile Süper Lig'e yükseldik ama işimiz şimdi başlıyor. Burada uzun vadede işe yarayacak bir strateji uygulamayı planlıyorum. Gelecek beş yıl içinde Avrupa'ya katılacak bir kulüp yaratmak istiyorum. Manchester City gibi topa sahip olarak oynayabilen bir takım istiyorum. Türkiye'deki antrenörlere oyuna konsantre olurlarsa, büyük, iyi futbol oynayabileceklerini göstermek istiyorum."

FENERBAHÇE'DEN OLASI TEKLİF

"Yalan söylemeye gerek yok. Bu şekilde devam edersem, böyle bir durumla karşılaşacağım kesin. Önemli olan o fırsatlar geldiğinde hazır olmak. Klişe gelebilir ama ben burada mutluyum. Roma'da ikinci adam olmaktansa köyümün lideriyim."