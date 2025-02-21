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Spor

Arda Turan: Kolay günler bizi beklemiyor

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu. Turan 'Burada olmaktan, bu işi yapmaktan mutluyum. Sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışacağız ama kolay günler bizi beklemiyor' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 23:24 - Güncelleme:
Arda Turan: Kolay günler bizi beklemiyor
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam, "Oyunun hiçbir anından memnun değilim. İyi hazırlanamadığımızı düşünüyorum. Oynanacak mı, oynanmayacak mı belli değildi. Sonuçta Türkiye'nin en büyük camialarından birisiyle oynuyoruz. Daha hazır olmamız gerekiyordu. Bugüne kadar inşa ettiğimiz şeylerden uzak kalmamız beni üzdü. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Futbolda kazanmak da kaybetmek de var. Ama şapkamızı önümüze koyacağız. Neleri daha doğru yapabiliriz değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"DERBİ İÇİN YORUM YOK"

Arda Turan, pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için gelen sorunun ardından, "Herhangi bir yorumum yok." yanıtını verdi.

"KOLAY GÜNLER BİZİ BEKLEMİYOR"

Turan, takımdan ayrılan isimlerin ardından kadro genişliği konusunda sıkıntı yaşayıp yaşamadığına yönelik soruya, "Oturup ağlayacak değiliz ama sadece Ahmed Kutucu değil. Bruno, Saiz, Dubois'ten yararlanamıyoruz, Shelvey, Midtsjö. Tabii ki bahanelerin arkasına sığınacak değiliz ama zorlanıyoruz, herhangi bir taktiksel değişikliğe gidemiyoruz. Burada bulunmaktan mutluyuz. Arada böyle durumlar olabilir. Yardımcı olmak için buradayız. Yardımcı oluyoruz. Biz de daha geniş bir kadroyla hareket etmek isterdik ama futbolda bu var. Burada olmaktan, bu işi yapmaktan mutluyum. Sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışacağız ama kolay günler bizi beklemiyor." yanıtını verdi.

EMRE MOR'UN PERFORMANSI

Arda Turan, Emre Mor'un performansı için gelen soruyu, "Emre Mor, kendisi gibi oynasın ve oyunun gerekliliğini yapsın. Savunmaya ve temas etmeye hazır olsun. Özel bir futbolcu. Türk futbolunun gördüğü en büyük yeteneklerden biri. Önünde önemli bir zaman. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz her oyuncuya. Buna da devam edeceğiz." diye cevapladı.

Arda Turan, son olarak, "Olası bir durumda hayalleriniz için buradan müsaade ister misiniz?" sorusunun ardından, "Eyüpspor Teknik Direktörü olarak çok mutluyum. Oyuncularımla birlikte olmaktan çok mutluyum. Böyle de devam edeceğiz." diye konuştu.

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